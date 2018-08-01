Назвали первый смартфон, который будет поддерживать 5G

Смартфон Lenovo первый получит поддержку сети пятого поколения. Фото: PNG

Смартфон Lenovo первый получит поддержку сети пятого поколения.

Будущая новинка получит высокопроизводительный процессор, заявил вице-президент китайской компании Чан Чен в Weibo.

Топ-менеджер отказался раскрывать подробности, лишь сказал, что аппаратную основу составит чипсет Snapdragon 855. Прогнозируется, что именно он сможет обеспечить работу смартфона на скоростях 5G.

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Однако это не первая претензия Lenovo на выпуск смартфона из категории "самый первый". Ранее в этом году производитель заявил, что готовится представить первый по-настоящему безрамочный аппарат без выемки с 4 ТБ встроенной памяти и способностью работать до 45 суток без подзарядки.

В июле, компания Lenovo представила публике необычный планшет Folio. Его уникальность в том, что он состоит, превращаясь в Фаблет с 2 дисплеями. Сенсорная панель сгибается пополам. На боковую грань выводится различная информация.