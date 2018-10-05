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пятница, 05 октября 2018 16:36

Наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone

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Наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Он один из самых известных новейших изобретателей, соучредитель Apple и создатель одного из самых известных смартфонов современности. Фото Техно 24

5 октября 2011 года умер Стив Джобс. Он один из самых известных новейших изобретателей, соучредитель Apple и создатель одного из самых известных смартфонов современности.

Его изобретениями пользуются во всем мире, о нем пишут книги и снимают фильмы, а его цитатами восхищаются миллионы.

Gazeta.ua подготовила подборку высказываний Джобса.

Роль техники в жизни людей

"Главной причиной, почему люди будут покупать себе компьютер, станет возможность привязки к национальной коммуникационной сети. Мы сейчас в самом начале этого этапа, но это будет настоящий прорыв. Примерно такой, как появление телефона. Компьютер выполняет очень простые инструкции - возьми число, прибавь его к другому числу, сравни результат с третьим, но он выполняет их со скоростью миллион операций в секунду", - Джобс для Playboy в 1985 году.

Увольнение из Apple 1985 года

"Оглядываясь назад, могу сказать, что мое увольнение из Apple стало лучшим событием в моей жизни. Я лишился багажа успешного человека и вновь обрел легкость и сомнения новичка. Это освободило меня и ознаменовало начало моего наиболее творческого периода", - сказал он во время выступления перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году. Он вернулся в Apple в 1996 году.

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О деньгах

"Меня оценивали в миллион долларов, когда мне было 23 года, и более чем на десять миллионов, когда мне было 24, и более чем на сто миллионов, когда мне было 25, и это было неважно, потому что я никогда не делал это ради денег ", - сказал Джобс.

О креативности

"Креативность - это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли "связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше об этом думают", - говорил Джобс для Wired в 1996 году.

О вдохновении и любви к своему делу

"Есть только один способ сделать большую работу - полюбить ее".

О настойчивости

"Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище, ложиться спать ночью, говоря, что сегодня мы сделали что-то замечательное - вот что для меня важно!", - говорил Джобс для The Wall Street Journal в 1993 году.

Он умер в 56 лет от рака. При жизни Джобс зарекомендовал себя гениальный изобретатель, требовательный руководитель и мудрый человек. Его высказывания растягивали на цитаты, которые неизменно становились крылатыми.

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Дата
05
октября

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