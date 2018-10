Мощный и сверхскоростной: презентовали поезд будущего

Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc., занимающаяся реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, представила первую в мире полномасштабную пассажирскую капсулу.

Презентация состоялась в Испании, сообщает Bloomberg.

Капсулу длиной 32 м и весом 5 т планируют перевезти во французский город Тулуза для дополнительной сборки. После этого ее будут использовать на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известного как HyperloopTT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит в очереди: Омелян сообщил, когда стартует запуск Hyperloop

За один раз в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров, а за сутки на одной линии - до 164 тыс. Капсула движется со скоростью более 1,2 тыс. км/ч.

World's first Hyperloop passenger capsule unveiled today by Hyperloop Transportation Technologies- The world's first full-scale passenger Hyperloop capsule, built in Spain by Airtificial, gets ready to head to Toulouse R&D facility for optimization pic.twitter.com/vkASj4Qvgg