Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 7. Фото - nika1domi.livejournal.com

С 14 января Microsoft прекращает техническую поддержку и обновления операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года.

Компьютеры, на которых установлена ​​операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать. Но Microsoft больше не будет выпускать обновления, говорится в сообщении на сайте американской компании.

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"Мы понимаем, что переход может быть связан со сложностями и хотим помочь с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы о прекращении поддержки", - говорится в сообщении.

Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Microsoft изменила политику обновлений Windows и реже выпускать апдейты. Теперь глобальное обновление системы будет выходить один раз в год.