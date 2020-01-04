Microsoft прекращает поддерживать одну из операционных систем

Windows 7 выпустили более 10 лет назад.

Корпорация Microsoft 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7.

Компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится поддержка и обновление программного обеспечения, сообщает УНН

Пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности. Все это повышает угрозу вирусов и вредоносных программ.

Windows 7 выпустили более 10 лет назад - в октябре 2009 года.

Компания рекомендует пользователям перейти на Windows 10, поменяв устройство для совместимости, если необходимо.

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Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения. Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении.