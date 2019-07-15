Microsoft будет удалять аккаунты пользователей, которые не заходили туда по крайней мере раз в два года Фото: VNokia

Компания Microsoft будет удалять аккаунты своих пользователей, если они не заходили в них хотя бы один раз в два года.

Ранее этот срок составлял пять лет, передает УНН.

"За исключением отдельно указанных случаев пользователи должны входить в свою учетную запись Microsoft не реже одного раза в два года, чтобы он оставался активным. Если вы не выполните вход в течение этого времени, Microsoft признает ваш аккаунт неактивным", - сообщили в компании.

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К исключениям отнесут те аккаунты, с которых покупали услуги или продукцию Microsoft и загружались в магазин Microsoft программы или игры.

Кроме этого компания оставит аккаунты пользователей, которые имеют сертификат Microsoft и если на аккаунте остаются деньги. Также не тронут учетные записи, из которых подтверждалось создания аккаунтов для несовершеннолетних.

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