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вторник, 16 июля 2019 07:25

Microsoft будет удалять аккаунты пользователей

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Microsoft будет удалять аккаунты пользователей
Microsoft будет удалять аккаунты пользователей, которые не заходили туда по крайней мере раз в два года Фото: VNokia

Компания Microsoft будет удалять аккаунты своих пользователей, если они не заходили в них хотя бы один раз в два года.

Ранее этот срок составлял пять лет, передает УНН.

"За исключением отдельно указанных случаев пользователи должны входить в свою учетную запись Microsoft не реже одного раза в два года, чтобы он оставался активным. Если вы не выполните вход в течение этого времени, Microsoft признает ваш аккаунт неактивным", - сообщили в компании.

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К исключениям отнесут те аккаунты, с которых покупали услуги или продукцию Microsoft и загружались в магазин Microsoft программы или игры.

Кроме этого компания оставит аккаунты пользователей, которые имеют сертификат Microsoft и если на аккаунте остаются деньги. Также не тронут учетные записи, из которых подтверждалось создания аккаунтов для несовершеннолетних.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает главной своей ошибкой, позволил корпорации Google приобрести Android.

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