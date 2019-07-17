Люди с инвалидностью и однополые пары: Apple представила новые емодзи

Компания Apple показала новый пакет емодзи, которые появятся осенью для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.
Новинками стали смайлики, показывающие недостатки со здоровьем у людей: отсутствие слуха, зрения или передвижения на коляске. Добавили и собаку-поводыря, сообщают в компании Apple.
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Также появятся 75 опций, которые передают отношений между людьми разных рас и национальностей. Пользователи могут выбрать цвет кожи для своего емодзи-персонажа.
Добавили новые емодзи животных - ленивца, фламинго, шимпанзе и т.д. и смайлики пищи - фалафель, чеснок, масло и другие.
Новые смайлики создаются на основе утвержденных символов в Unicode 12.0.
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