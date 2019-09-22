Лайфхак для тех кто хочет установить iOS 13 на старый iPhone

OS 13 стал доступным с 19 сентября. Фото: STEREO

Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13.

Блогер Любомир Футорская на своей странице в Facebook советует, как установить ОС на свой телефон.

"Если у вас старый айфон (как у меня), но вы хотите поставить iOS 13 и чтобы все летало (а оно летает) - а у вас не получается, потому что вы ставите 13-ку "на голову" предварительной 12.4 - я принес вам рецепт.

Обновления надо делать через iTunes. Это важно.

Сначала он делает полный бэкап (резервное копирование).

Начинает ставить. В процессе установки iOS - отключаете телефон (как только начинается заливка новой прошивки) и перегружаете.

Он говорит, шо полная лажа, надо подключить к iTunes. Подключаете. И указываете: обновить прошивку. iTunes сносит все в ноль и на голый телефон с нуля ставит iOS 13. Параллельно оптимизируя все процессы, которые делают 13-ку такой быстрой.

После установки iTunes спрашивает вас, шо делать дальше - юзать телефон как новый или поднять все с бэкапа.

Указываете - поднять с бэкапа. И вуаля - все летает, не тормозит и очень удобно ", - пишет Футорская.

Обновленную ОС можно установить на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

В iOS появился новый темный режим, меняет вид всех приложений. Apple переделали стандартные программы: Фото, Карты, Заметки Напоминание, браузер Safari, повысив их производительность.

Так Safari обзавелся стартовой страницей, полноценным менеджером загрузок и рекомендациями. Вкладка Фото теперь имеет различные уровни сортировки контента, автоматические воспроизведения (без звука) живых снимков Live Photos и видео во время прокрутки.

В Apple Maps появилась 3D-визуализация местности, с обзором 360 градусов.

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