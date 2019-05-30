Когда в Украине запустят 5G

5G в Украине будет после 2020 года. Фото с открытых источников.

В последние дни своих полномочий Петр Порошенко подписал указ о технологиях 5G. В документе он приказал Кабмину вместе с Нацкомиссией связи до 2020-го разработать и утвердить график мероприятий по внедрению связи пятого поколения.

"5G позволит людям получить совершенно новые услуги - интерактивное телевидение, электронное управление, повышение качества менеджмента и совершенно новые условия работы ИТ-сектора, - отметил Порошенко. - Это также поступления в Госбюджет и новые инвестиции в Украину".

О запуске технологии заявляли и в Нацкомиссии связи, передает Сегодня.

"Мы уже анализируем необходимые частоты", - рассказал глава ведомства Александр Животовский, добавив, что диапазоны определят этой осенью.

Первые лицензии на них выставят на торги в следующем году. Такое заявлял в начале мая министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Животовского, комиссия должна обсудить новую связь и с операторами. Ведь "5G - это больше об инфраструктуре и смежные отрасли, чем о смартфонах". Сеть пятого поколения сможет непрерывно обслуживать десятки тысяч пользователей одновременно, не теряя при этом скорости.

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Однако специалисты относятся скептически как к срокам запуска технологии, так и в целесообразности ее внедрения.

"Я не верю в запуск 5G в Украине в ближайшие 5 лет. Ведь даже самого стандарта еще нет - его планируют утвердить как раз в 2020-м", - рассказал глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко.

Такой стандарт нужен для управления искусственным интеллектом "умного дома" и города, различных машинных программ. А не для обычного доступа в интернет и голосового общения. В Украине нет рынка такого направления, считает эксперт.

Соответствующие частоты могут стоить на тендерах в 10 млрд грн. Операторы должны понимать, как такое вложение окупится за отсутствия соответствующих потребителей.

"Поэтому надеюсь, что частоты купит внешний оператор, который не просто построит сеть, но и будет проталкивать новые программы э-руководства городом", - добавил Федиенко.

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