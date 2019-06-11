Когда прогнозируют запуск 5G в Украине

В 2018 году в Украине только 8% пользовались 4G. Фото: из открытых источников

Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson не прогнозирует запуск 5G в Украине до 2024 года.

Доля пользователей 4G до 2024 года в Украине составит 50%, 3G - 42%. Об этом говорится в опубликованном отчете Ericsson Mobility Report.

Доля пользователей 5G в Украине до 2024 года не указана.

Для сравнения, до 2024 года количество пользователей 5G в США составляет 63%, в Западной Европе - 40%.

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Во всем мире количество пользователей 5G к 2024 году составит 1,9 млрд человек. При этом связью 4G еще будут пользоваться 5 млрд человек.

5G в мире будет развиваться быстрее, чем 4G. За 6 лет показатель проникновения 5G по пессимистическому сценарию составит 45%. По оптимистическому - 65%. Для сравнения, за 6 лет 4G покрыл 30% населения планеты.

В 2018 году в Украине только 8% пользовались 4G, 52% - 3G, 35% - 2G.

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность скрыть номер телефона. Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать "Конфиденциальность и безопасность", тогда - "Номер телефона". Там можно настроить, кто именно видит номер.