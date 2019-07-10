Какими соцсетями чаще всего пользуются украинцы

Российские социальные сети становятся все менее популярными в Украине. Зато больше посещают международные интернет-ресурсы.
"ВКонтакте" в рейтинге посещаемости за год опустилась с 4 места на 8. А "Одноклассники" - с 8 на 11 место. В то же время российский социально-поисковик "Яндекс", который также запрещен в Украине, поднялся из 10 на 9 место. Соответствующее исследование провела компания Factum Group Ukraine, сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации Украины.
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В июне наиболее популярными доменами в Украине стали: Google, YouTube, Facebook, Ukr.Net, сайт государственного ПриватБанка.
Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории - 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.
Соцсетью "ВКонтакте", которую в Украине запретили, активно пользуются в Донецкой, Днепропетровской области. Также соцсеть часто используют в Киеве.
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