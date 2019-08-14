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среда, 14 августа 2019 17:42

Как выглядит первый турецкий аэромобиль

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Автор: AhvalNews
  Турецкий аэромобиль Cezeri
Турецкий аэромобиль Cezeri

В Турции представили первый одноместный аэромобиль Cezeri.

Устройство оснастили четырьмя пропеллерами для вертикального взлета. Презентация Cezeri состоится на технологической ярмарке в Стамбуле, сообщает AhvalNews.

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Пока неизвестно никаких характеристик транспорта. Производитель опубликовал сборочный цех и визуализацию автомобиля, который внешне напоминает квадрокоптер. Сейчас транспорт ожидает ряд серьезных тестов.

Создала аэромобиль турецкая компания Baykar Makina. Она занимается разработкой и производством различных беспилотных летательных аппаратов, а также выпуском военной техники.

Автор: Selcuk
  Производство турецкого аэромобиль Cezeri
Производство турецкого аэромобиль Cezeri

Название Аэромобиль Cezeri происходит от имени известного мусульманского математика и инженера Аль-Джазари, который жил в XII веке.

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