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пятница, 21 июня 2019 19:25

Как выглядит первая "умная" улица в Украине
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В сети появились фото улицы Салютной в Киеве, которую сделали "умной". Это первая такая улица в Украине.

Ее презентовали 20 мая. Фото опубликовали на сайте столичной госадминистрации.

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Салютная стала первой смарт-улицей в Украине.
Салютная стала первой смарт-улицей в Украине.
Салютная стала первой смарт-улицей в Украине.

На улице Салютной теперь есть Wi-Fi, баки для сортировки мусора, камеры видеонаблюдения, "умное освещение" и станции подзарядки электромобилей. Кроме того, вдоль пешеходной зоны появились скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей.

На улице также есть кнопка экстренного вызова полиции, станция мониторинга качества воздуха и многое другое.

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