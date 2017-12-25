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понедельник, 25 декабря 2017 19:17

Искусственный интеллект научился самостоятельно составлять странные колядки

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  Искусственный интеллект научился самостоятельно составлять странные колядки
Искусственный интеллект научился самостоятельно составлять странные колядки

Искусственный интеллект научился самостоятельно составлять странные колядки.

Правда, художественное творчество все еще не принадлежит к таким задачам, передает Hyser.

"В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики, бегло упоминаются олени, словом, довольно много фрагментов совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк даже рифмуются между собой. В одном из текстов искусственный интеллект пожелал людям" Счастливых праздников "и вдобавок посоветовал им готовиться к волшебного снегопада под божественное пение ангелов, хором прославляют Рождество", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем подобные выражения должны исчезнуть, ведь обучение нейронной сети продолжается и занимает много времени. Но прогресс уже достаточно, еще и такой своевременный.

В сети появилось три страницы новой книги о волшебнике - "Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла". Ее написал искусственный интеллект. Книгу выложили разработчики компании Botnik Studios.

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