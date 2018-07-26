iPhone будут заряжать в секунду

iPhone можно зарядить в секунду. Фото: 112

iPhone можно зарядить в секунду.

Ученые из Университета Аделаиды разработали для смартфона инновационную батарею, передает "Сегодня".

"Новейшая технология в ближайшем будущем позволит мгновенно заряжать смартфоны, планшеты и другую мобильную электронику", - говорит лидер исследовательской группы Джеймс Куач.

Скорость зарядки квантовых батарей напрямую зависит от количества блоков, из которых они состоят.

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"Если для зарядки аккумулятора состоит из квантового блока, потребуется 1 час, то зарядка двух блоков займет 30 минут, трех - 20 минут. В результате, если в составе батареи смартфона будет 10 тысяч квантовых блоков, время его подзарядки не превышает одной секунды", - добавил ученый.

Apple - это не только один из крупнейших производителей цифровой техники современного мира, но еще и компания с целым штатом грамотных маркетологов. Во-первых, цифровой гигант своего времени выпустил на рынок iPhone Х и iPhone 8, то есть почти одновременно предложил голодным покупателям два новых телефона - очень необычный для компании шаг.