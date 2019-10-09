Instagram защитит пользователей от интернет-мошенников

Instagram запускает новую функцию для борьбы с интернет-мошенниками. Фото: techcrunch.com

Instagram запускает новую функцию, которая поможет пользователям приложения бороться с интернет-мошенниками.

"Сегодня мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинговые электронные письма (вид интернет-мошенничества, с помощью которого получается доступ к конфиденциальным данным пользователей - ред.)", - пишет Instagram на странице в Twitter.

Доступ к новой функции будет осуществляться через "Настройки" и позволит любому человеку проверить действительность источника сообщений.

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Ранее сообщалось, что Instagram объявил о запуске Threads — отдельного приложения для общения с пользователями из списка "близких друзей".