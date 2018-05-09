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среда, 09 мая 2018 16:42

Instagram тестирует новую музыкальную функцию

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Instagram тестирует новую музыкальную функцию
Соцсеть Instagram тестирует новую музыкальную функцию для приложения. Фото depo.ua

Соцсеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой можно будет делиться музыкой в Stories.

"В сеть хотят добавить музыкальные стикеры, которые можно будет размещать так же, как и обычные наклейки в Stories. Целью такого нововведения является желание компании получить часть аудитории соцсети соперника Snapchat", - говорится в сообщении TechCrunch.

Instagram хочет сделать так, чтобы можно было проигрывать часть трека автоматически сразу после открытия "историй". Полную песню можно будет прослушать, нажав на наклейку.

Эти наклейки почти наверняка добавятся к видео, но Instagram позволит вам включить их и на фотографии.

Сейчас сеть рассматривает возможность сотрудничества с Spotify, Apple, YouTube, SoundCloud и Amazon.

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Постепенно Instagram получает дополнительные возможности и функции. Вскоре в сервисе может появиться возможность совершать звонки, включая видеозвонки. Эксперты изучили APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружили там изображение иконок телефонной трубки и камеры.

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