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вторник, 22 октября 2019 17:55

Илон Маск пишет твиты с помощью спутникового интернета SpaceX Starlink

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Илон Маск пишет твиты с помощью спутникового интернета SpaceX Starlink
Маск отправил первый твит с помощью спутникового интернета. Фото: techcrunch.com

Генеральный директор SpaceX Ілон Маск использовал подключение к интернету, обеспечено созвездием широкополосных спутников своей компании Starlink утром вторника, 22 октября.

Маск использовал сеть спутников Starlink, которые уже находятся на орбите, передав простой твит. В нем он заявив, что сделал именно это.

Starlink - это SpaceX амбициозный проект по запуску и эксплуатации собственной сети широкополосных спутников, которая будет предоставлять широкополосную связь на глобальном уровне, в том числе в районы, которые ранее не имели надежного доступа к высокоскоростному интернет-связи.

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В этом месяце SpaceX заявила о намерении вывести на орбиту еще 30 тысяч спутников Starlink, кроме запланированных ранее 12 тысяч. Компания осуществляет подготовку, необходимую для удовлетворения очень высокого спроса. Ее специалисты подсчитывают динамику роста сети малых спутников, чтобы надежно обслуживать новых и потенциальных пользователей спутникового интернета.

В мае 2019 SpaceX отправила свои первые 60 оперативных спутников после прошлогоднего запуска пары прототипов. Спутники будут работать в тандеме с наземными станциями, принимают и превращают сигнал. Эти станции по размеру будут примерно похожи на коробки для пиццы. Таковы были пожелания Маска.

Techcrunch
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