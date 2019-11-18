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понедельник, 18 ноября 2019 10:53

Илон Маск начал строить туннель под Лас-Вегасом

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Илон Маск начал строить туннель под Лас-Вегасом
Компания Илона Маска начала строить скоростной автомобильный тоннель под Лас-Вегасом Фото: 5.ua

Компания Илона Маска The Boring Company начала строить скоростной автомобильный тоннель под Лас-Вегасом.

Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Его двумя подземными магистралями будут курсировать беспилотные аппараты, рассчитанные на 16 человек. Одна, третья магистраль, будет пешеходным переходом, пишет Корреспондент.

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Глубина залегания тоннеля, который получил название Loop, составит 12 метров.

В декабре 2018 года Маск открыл первый транспортный подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Подземная магистраль протяженностью 3,2 км соединила паркинг, принадлежащий компании Маска SpaceX, и 120-ю улицу, где расположена штаб-квартира The Boring Company.

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