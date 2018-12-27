Илон Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Tesla придет в Украину. Фото: 24 канал

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большой части Европы, Канаде и Китая", - написал Маск в Twitter, прикрепив карту пунктов подзарядки.

Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в том числе и в Украине.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - резюмировал он.

Так, в следующем году в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers - в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.

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Ранее Маск представил уникальный скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По его словам, здесь сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.