Маск открыл скоростной тоннель под землей

Американский миллиардер Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом.
Тоннель презентовали накануне, пишет interfax.
VIP-гости опустились под землю на глубину 9 м лифтом. После завершения спуска узкий тоннель с красного стал зеленым. Авто компании двинулось со скорость 65 км/ч. Впоследствии ее увеличат до 241 км. Tesla преодолела 1,5 км за 3 мин. Столько времени авто выезжало на поверхность. Владелец SpaceX и Tesla назвал путешествие "эпической".
"Я подумал:" Эта штука работает!" - заявил он. По словам Маска, в будущем туннели станут" гладкими ". Неровности прототипа связанные с асфальтоукладчиком.
Тоннель не будет прототипом метро. Будет выглядеть, как скоростное шоссе. Им смогут пользоваться пешеходы и велосипедисты.
Такая система разгрузит движение на улицах города. Ездить ними смогут электромобили любых производителей. Стоит только оснастить машины специальными колесами. Они будут выдвигаться в тоннеле перпендикулярно основным. Их стоимость составит около $200-300.
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Туннели будут похожи, скорее, на скоростное шоссе, чем метро, отмечает Маск. Однако он не исключает возможность, что ими также смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.
Американская компания Tesla требует более 4654 млн грн ($167 млн) компенсации от бывшего сотрудника. Инженер Мартин Трипп незаконно использовал закрытые данные компании.
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