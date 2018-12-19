Маск открыл скоростной тоннель под землей

Тоннель не будет прототипом метро. Фото: twitter.com/boringcompany

Американский миллиардер Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом.

Тоннель презентовали накануне, пишет interfax.

VIP-гости опустились под землю на глубину 9 м лифтом. После завершения спуска узкий тоннель с красного стал зеленым. Авто компании двинулось со скорость 65 км/ч. Впоследствии ее увеличат до 241 км. Tesla преодолела 1,5 км за 3 мин. Столько времени авто выезжало на поверхность. Владелец SpaceX и Tesla назвал путешествие "эпической".

"Я подумал:" Эта штука работает!" - заявил он. По словам Маска, в будущем туннели станут" гладкими ". Неровности прототипа связанные с асфальтоукладчиком.

Тоннель не будет прототипом метро. Будет выглядеть, как скоростное шоссе. Им смогут пользоваться пешеходы и велосипедисты.

Такая система разгрузит движение на улицах города. Ездить ними смогут электромобили любых производителей. Стоит только оснастить машины специальными колесами. Они будут выдвигаться в тоннеле перпендикулярно основным. Их стоимость составит около $200-300.

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Туннели будут похожи, скорее, на скоростное шоссе, чем метро, ​​отмечает Маск. Однако он не исключает возможность, что ими также смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.

Американская компания Tesla требует более 4654 млн грн ($167 млн) компенсации от бывшего сотрудника. Инженер Мартин Трипп незаконно использовал закрытые данные компании.