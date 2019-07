Hyperloop установил новый рекорд скорости

Команда TUM Hyperloop из Германии на ежегодном конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition установила новый рекорд скорости. Капсулу сумели разогнать до 463 км/ч.

После этого Илон Маск заявил, что в следующем году для спорта построят новый вакуумный тоннель с изгибами длиной 10 км. Сейчас используют прямую надземную трубу длиной 1,2 км рядом со штаб-квартирой SpaceX в Хоторне, штат Калифорния.

В 2018-м TUM Hyperloop, которая тогда называлась WARR Hyperloop, смогла разогнать капсулу до 457 км/ч. На этот раз участники соревнования планировали достичь 600 км/ч, но вынуждены были остановиться из-за повреждения. Капсула длиной 1,7 м и весом 70 кг все еще является прототипом модулей, которые в итоге должны стать пассажирскими капсулами Hyperloop.

Предложенный Маском новый тестовый трек внесет определенные изменения в соревнования. Во-первых, он будет в 5 раз длиннее всех 3-х существующих испытательных трека Hyperloop, вместе взятых. Во-вторых, получит изгиб, что значительно приблизит его к тому, каким должен быть Hyperloop в реальности.

Между тем, новый тоннель создаст дополнительные трудности для команд, участвующих в Hyperloop Pod Competition, поскольку, помимо увеличения скорости, им придется учитывать и прохождения поворотов.

Team @TUM_Hyperloop just hit a top speed of 288 mph – congratulations on winning the 2019 Hyperloop Pod Competition!