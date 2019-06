Huawei отменила запуск нового компьютера из-за санкций США

Китайсьека телекоммуникационная компания Huawei перенесла запуск нового ноутбука из-за того, что США занесли ее в черный список.

Техническая фирма планировала запустить в массы машину в середине июня. Руководитель отдела потребительских устройств Ричард Ю заявил, что компания не в состоянии поставлять ПК.

Он сказал, что продукт может быть списан. Зависит как долго бренд будет находиться в черном списке.

Huawei обвиняют в мошенничестве и шпионаже в пользу власти Китая.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке нежелающих иметь дело с китайской компанией и Google. Производители микросхем сказали, что не будут поставлять чипы для Huawei и считаться решения властей США.