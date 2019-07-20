Хакеры взломали Twitter поліції

В Скотланд-Ярде подтвердили факт взлома. Фото: 5 канал

Хакеры взломали электронную почту и страницу Скотланд-Ярда в Twitter.

С почтового адреса полиции начали поступать "необычные сообщения". На странице Скотланд-Ярда в Twitter, на которую подписано более 1,2 млн человек, появились "странные посты". В сообщениях был призыв освободить рэп-исполнителя Digga D, который находится в тюрьме. Начали писать нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов.

В Скотланд-Ярде подтвердили факт взлома и отметили, что используют специальный сервис для рассылки информации в соцсети и почту, к которой и получили доступ хакеры.

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Интернет-мошенники украли 520 тыс. евро после перехода Леандро Паредеса из российского "Зенита" в ПСЖ. Эти деньги французская команда должна была заплатить "Бока Хуниорсу". Она является первой командой футболиста.