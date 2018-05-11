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пятница, 11 мая 2018 13:56

Хакеры используют Siri и Google Assistant для похищения данных

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Хакеры используют Siri, Alexa и Google Assistant для кражи данных пользователей.

С помощью секретных команд голосовые помощники могут украсть личные и платежные данные и перевести деньги со счета в любую точку мира, сообщает The Daily Mail

"Команды могут быть вставлены в музыкальные произведения, в видео на YouTube или быть просто каким-то шумом, который ваши устройства будут "слышать" и распознавать. И в этих звуках будут содержаться команды, которые отдадут управление в руки злоумышленников", - рассказывают исследователи из калифорнийского университета Беркли.

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По словам исследователей, достаточно, чтобы к смартфону были подключены наушники с микрофоном или умные колонки. Сигнал, передаваемый с помощью электромагнитных волн, преобразуется в электрический сигнал, который устройство распознает как звук микрофона.

Крупнейшими хайтек-гигантами являются Apple, Google, Amazon - в то же время разработчики активно работают над решением этой проблемы. Например, в случае с устройствами с IOS Siri реагирует даже при заблокированном экране смартфона, но она имеет функцию верификации голоса пользователя, поэтому хакерам не удастся так просто отдать ей команды. А пользователи Android могут отключат голосового помощника по умолчанию.

Одной из самых безопасных программ для общения в интернете является Skype. Эта программа принадлежит американской компании Microsoft.

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