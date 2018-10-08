Google выпустил новое приложение

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra. Фото: CNN Money

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra.

Оно позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране, передает "ІТ Новости".

Приложение действует таким образом, что создает между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, которое не позволит провайдеру определять, какие именно сайты посещает пользователь. Пользователи смогут посещать запрещенные сайты и при этом фактически не нарушать действующее законодательство.

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"Манипуляции с DNS-запросами является одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле", - говорит менеджер Jigsaw Джастин Хэнк.

Многие страны пытаются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов. В Украине заблокирована российская социальная сеть "Вконтакте". В России мессенджер Telegram.

Два украинских приложения BetterMe попали в топ американского App Store. Обе программы разработала компания Genesis, которая базируется в Киеве. Это: BetterMe: Weight Loss Workouts и BetterMen: Workout Trainer. Оба рассчитаны на самостоятельное планирование тренировок. Приложения попали в топ по категории "Здоровье и фитнес".