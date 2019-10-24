Google разработал самый сильный в мире суперкомпьютер

Суперкомпьютер способен проводить быстрые расчеты. Фото: Google

Компания Google разработала квантовый суперкомпьютер.

Ему нужно только 200 секунд, чтобы выполнить расчеты, на которые другим суперкомпьютерам нужны тысячелетия, сообщается в блоге компании.

"Сегодня научный журнал Nature опубликовал результаты усилий Google по созданию квантового компьютера, может выполнять задачи, на которые не способен классический компьютер, это известно в этой области как "квантовое преимущество". На практике наш процессор, который мы называем Sycamore, выполнил за 200 секунд вычисления, которые заняли бы у самого быстрого в мире суперкомпьютера 10000 лет", - говорится в публикации.

Теперь компания намерена выяснить, как применить эту технологию во время работы.

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Квантовые компьютеры могут потенциально решать сложные проблемы. Например, разработать лучшие батареи, выяснить, какие молекулы могут сделать эффективные лекарства или минимизировать выбросы от создания удобрений. Они также могут помочь усовершенствовать существующие передовые технологии, такие как машинное обучение.

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