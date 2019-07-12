Google прослушивает пользователей

Компания Google подтвердила, что делится отрывками записей голосового помощника с экспертами из языков в разных частях мира. Фото: из открытых источников

Компания Google подтвердила, что делится отрывками записей голосового помощника с экспертами из языков в разных частях мира.

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику. Организация отметила, что аудиозаписи используются для анализа языка с целью улучшения распознавания языков.

Об утечке аудиозаписей пользователей сообщил бельгийский телеканал VRT NWS. В их распоряжении оказались более тысячи записей. Представители канала говорят, что среди образцов была и конфиденциальная информация. В частности, адреса, звонки по работе, разговоры родителей с детьми.

Журналисты смогли связаться с некоторыми из людей с помощью личной информации из записей. Те подтвердили, что это их голос.

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Некоторые записи были сделаны, якобы, ошибочно из-за случайной активации ассистента. Обычно запись производится только после того, как голосовой помощник услышал фразу: Ok, Google. Компания записывает команды пользователей смартфонов с Google Assistant и "умной" колонки Google Home.

Google подтвердила, что делится отрывками записей с экспертами из языков в разных частях мира. В компании отметили, что на анализ направляется не более 0,2% всех команд пользователей. В Google заверили, что сотрудникам запрещено расшифровывать разговоры команд и другие посторонние звуки. Компания подтвердила факт утечки. В комментарии говорится, что ее допустил один из специалистов по языку.

"Проводится расследование, мы примем меры. Мы проводим полное изучение наших процедур безопасности для невозможности повторения подобного", - заверили в Google. Об этом сообщили на unian.ua.

Правохранители раскрыли канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.