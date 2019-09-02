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понедельник, 02 сентября 2019 18:36

Gmail будет предупреждать о коллегах в отпуске

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Gmail будет предупреждать о коллегах в отпуске
При написании письма появится сообщение. Фото: Google

В Gmail пользователи корпоративного пакета G Suite смогут узнать об отсутствии коллег на работе еще до отправки письма.

Если сотрудник укажет в "Календаре", что он отсутствует, его коллеги при написании письма увидят желтый баннер с предупреждением. В сообщении будет указана дата его возвращения.

Аналогичный баннер появится в Hangouts.

Функция будет доступна для всех корпоративных пользователей G Suite с 16 сентября 2019 года.

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Скоро начнут распространять новую версию Andriod. Компания Google планирует распространение новой версии операционной системы 3 сентября этого года.

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