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понедельник, 15 октября 2018 12:33

Гаджетам грозит новый вирус

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Появился новый опасный вирус для гаджетов на операционной системе Android. Он использует значок, похожий на Google Apps. Ярлык маскируется под названием "Google Play Marketplace".

Эксперты по кибербезопасности назвали новый троян "GPlayed". Вирус имеет много встроенных возможностей, сообщают в блоге компании Cisco.

Автор: Cisco
  Вредоносная программа находится в левой части экрана
Вредоносная программа находится в левой части экрана

"Наш анализ показывает, что этот троянец находится на стадии тестирования, но, учитывая его потенциал, каждый мобильный пользователь должен знать GPlayed. Разработчики мобильных устройств недавно начали избегать традиционных магазинов приложений и вместо этого хотят доставлять свое программное обеспечение непосредственно своими силами. Но GPlayed - пример того, где это может повредить, особенно если пользователь не знает, как отличить поддельное приложение от реального", - заявили эксперты.

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Вирус позволяет удаленно управлять устройством - блокировать его, звонить, отправлять сообщения, пользоваться памятью устройства, в частности, похищать платежные данные.

AnTuTu опубликовала рейтинг мощности смартфонов сентября. Впервые в отчет попали новинки американской компании Apple - iPhone XS и XS Max.

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