Facebook запустит собственные деньги

Facebook запустит собственную криптовалюта в первой половине 2020 года. Фото: korrespondent

Facebook запустит собственную криптовалюту в первой половине 2020 года.

Ее название - Liвrа, пишет ua.news.

Ею можно пользоваться через приложения WhatsApp и Calibra.

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Валюту будут использовать для закупок в Instagram. Информация будет храниться отдельно от данных, которые пользователи предоставляют Facebook.

По словам Марка Цукерберга, криптовалюта поможет осуществлять транзакции тем, кто не имеет доступа к банковским приложениям.

Суд западного округа Палм-Бич во Флориде США обязал Крейга Стивена Райта выплатить семье покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тыс. Биткоинив, это около $ 4 млрд.