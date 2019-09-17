Facebook запустит собственные деньги

Facebook запустит собственную криптовалюту в первой половине 2020 года.
Ее название - Liвrа, пишет ua.news.
Ею можно пользоваться через приложения WhatsApp и Calibra.
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Валюту будут использовать для закупок в Instagram. Информация будет храниться отдельно от данных, которые пользователи предоставляют Facebook.
По словам Марка Цукерберга, криптовалюта поможет осуществлять транзакции тем, кто не имеет доступа к банковским приложениям.
Суд западного округа Палм-Бич во Флориде США обязал Крейга Стивена Райта выплатить семье покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тыс. Биткоинив, это около $ 4 млрд.
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