Facebook запустит новую "функцию для свиданий"

Facebook вводит новую функцию. Фото: PCMag

Социальная сеть Facebook до конца этого года запустит функцию для свиданий.

"В этом новом разделе знакомств пользователи смогут просматривать события и группы, связанные с их интересами, например предстоящие концерты или марафоны. Если пользователь видит событие, которое он хотел бы посетить, он может "разблокировать" его, чтобы взаимодействовать с другими заинтересовавшимися", — об этом на ежегодной конференции разработчиков F8 заявил основатель компании Марк Цукерберг, передает CNN.

По словам Цукерберга, именно таким образом пользователи смогут знакомиться и встречаться с новыми людьми. "Мы разработали эту функцию с учетом конфиденциальности и безопасности", — заверил основатель социальной сети.

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Facebook тестирует новую кнопку "голос против". Пользователям хотят дать возможность в комментариях под постом не только поддерживать понравившиеся реплики, но и голосовать против. Специальной кнопкой "downvote" можно будет понизить рейтинг комментария.