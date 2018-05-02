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среда, 02 мая 2018 05:55

Facebook запустит новую "функцию для свиданий"

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Facebook запустит новую &quot;функцию для свиданий&quot;
Facebook вводит новую функцию. Фото: PCMag

Социальная сеть Facebook до конца этого года запустит функцию для свиданий.

"В этом новом разделе знакомств пользователи смогут просматривать события и группы, связанные с их интересами, например предстоящие концерты или марафоны. Если пользователь видит событие, которое он хотел бы посетить, он может "разблокировать" его, чтобы взаимодействовать с другими заинтересовавшимися", — об этом на ежегодной конференции разработчиков F8 заявил основатель компании Марк Цукерберг, передает CNN.

По словам Цукерберга, именно таким образом пользователи смогут знакомиться и встречаться с новыми людьми. "Мы разработали эту функцию с учетом конфиденциальности и безопасности", — заверил основатель социальной сети.

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Facebook тестирует новую кнопку "голос против". Пользователям хотят дать возможность в комментариях под постом не только поддерживать понравившиеся реплики, но и голосовать против. Специальной кнопкой "downvote" можно будет понизить рейтинг комментария.

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Дата
02
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