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пятница, 27 сентября 2019 10:22

Facebook запускает виртуальный мир

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Facebook запускает виртуальный мир
Пользователи соцсети могут быть 3D аватарами. Фото: Liga.net.

Корпорация Facebook анонсировала создание огромного VR-мира "Horizon".

Игроки смогут создавать свои виртуальные аватары и перемещаться между разными районами через специальные порталы, которые будут называться telepods. Также можно будет смотреть фильмы со своими друзьями, играть в многопользовательские игры. Об этом компания объявила на конференции Oculus Connect 6, передает "Лига.net".

Facebook подчеркивает, что для создания новых объектов и локаций в этом мире не нужно уметь программировать - все можно будет сделать в визуальных редакторах. Еще пользователи смогут получать помощь так называемых Horizon Locals - местных хранителей спокойствия, которые будут помогать игрокам и пресекать попытки токсичного общения.

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В интерфейсе Horizon предусмотрена специальная кнопка с нарисованным щитом, нажатие на который перебрасывает игрока в "специальное приватное безопасное пространство, параллельное Horizon". Причем границы этого пространства люди будут определять сами.

Facebook 25 октября закроет свои существующие социальные сети с VR: Facebook Spaces и Oculus Rooms. Их запустили в 2016 и 2017-м, чтобы сконцентрироваться на разработке Horizon.

Рассказали о перспективах введения 5G в Украине. Сначала все населенные пункты должны получить доступ к 3G-4G. Такое мнение высказал министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

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