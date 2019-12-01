Facebook впервые обозначил пост как фейковый

Facebook впервые поставил под постом отметку с фейком Фото: censor.net.ua

Администрация соцсети Facebook добавила примечание под постом сингапурского новостного сайта States Times Review о том, что в нем указана ложная информация.

Соответствующую меру в соцсети применили-за того, что правительство Сингапура посчитал пост оскорбительными обвинениями и определил его ложной информацией, сообщает ВВС со ссылкой на заявление Facebook.

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Пост никак не меняли. Отметку от соцсети добавили под оригинальным текстом. Ее могут видеть только пользователи Facebook в Сингапуре.

В компании выразили надежду, что закон не повлияет на свободу слова, а его применение будет "взвешенным и прозрачным".

Новый закон Сингапура требует, чтобы сайты социальных медиа, такие как Facebook, предостерегали о постах, которые правительство считает ложными, и удаляли комментарии противоречащие "общественным интересам".