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пятница, 24 мая 2019 09:33

Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

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  В последнее время была отмечена повышенная активность в появлении фейковых страниц. Фото: DW
В последнее время была отмечена повышенная активность в появлении фейковых страниц. Фото: DW

Facebook удалил более 3 млрд фейковых страниц с начала октября 2018-го до конца марта 2019 года. Это вдвое больше, чем за предыдущие 6 месяцев.

В последнее время была отмечена повышенная активность в появлении фейковых страниц. Большинство из них были заблокированы еще на стадии создания или в течение следующих нескольких минут. Вместе с увеличением числа отсеянных страниц возросло также количество фейковых аккаунтов, создателям которых удалось обойти системы безопасности, пишет newsroom.fb.com.

Количество фейковых страниц среди 2,4 млрд ежемесячных активных пользователей соцсети составило 5% (119 млн), что на 1-2% выше ожиданий.

Руководство Facebook за прошедший 6-месячный период удалило около 7 млн публикаций, фотографий и других материалов за нарушение правил социальной сети.

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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время прекратит поддержку устаревших версий операционных систем. Работу с операционными системами на базе Windows Phone остановят после 31 декабря 2019-го.

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