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четверг, 20 декабря 2018 10:17

Facebook попал в новый скандал

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Facebook попал в новый скандал
Сеть признала, что компоненты программы для сервиса остались, потенциально позволяя разработчикам иметь доступ к личной информации пользователей. Фото: из открытых источников

Компания Facebook признала, что предоставляла крупным технологическим компаниям доступ к личным данным пользователей, в том числе - к переписке. Соцсеть выбрала необычную линию защиты: ее представители уверяют, что "чтение сообщений не было приоритетом", пишет Gizmodo.

"Хотя гигант социальных сетей обвиняется в раскрытии личных сообщений людей партнерам без их ведома, это не соответствует действительности", - написал Име Арчибонг, вице-президент Facebook по сотрудничествую, в блоге.

Он отметил, что администрация Facebook работала с 4 партнерами над интеграцией возможностей передачи сообщений в их продукты. По его словам, это позволяло пользователям обмениваться сообщениями из других приложений с лицами из списка друзей в Facebook.

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Как подчеркнул Арчибонг, это было возможно только если пользователи заходили в указанные приложения, используя свои аккаунты в Facebook. Он пояснил, что, в частности, таким образом "люди могли отправлять сообщения друзьям о том, что они слушают в Spotify или смотрят в Netflix, раскрывать свои папки в Dropbox или получать чеки о переводе средств через приложение Royal Bank of Canada". Арчибонг отметил, что указанные практики "осуществляли в экспериментальном режиме и их прекратили уже почти 3 года назад".

Сеть признала, что компоненты программы для сервиса остались, потенциально позволяя разработчикам иметь доступ к личной информации пользователей. Facebook занимает линию защиты, что просмотр личных сообщений пользователей не был приоритетом для компаний.

"Ни одна третья сторона не читала ваши личные сообщения и не писала сообщения вашим друзьям без вашего разрешения. Многие СМИ говорят о том, что мы отправляли ваши личные сообщения партнерам, что неправильно", - сказал Арчибонг.

Тем не менее, очевидно, что партнеры Facebook получали доступ к информации пользователей, а социальная сеть — новых участников, а также повышала вовлеченность пользователей, что приводило к доходам с рекламы.

Хакеры запустили новый вирус, который атакует пользователей Европы и крадет банковские данные. Скрытый банковский троян DanaBot впервые был зафиксирован ранее в этом году в Австралии и Польши, а теперь распространяется и в других странах - Италии, Германии, Австрии и по состоянию на сентябрь 2018-го в Украине.

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Дата
20
декабря

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