Facebook ожидает вмешательства в американские выборы-2020

Facebook ждет вмешательства модераторов в американские выборы Фото: Stock Catalog

Методы влияния на выборы через Facebook будут отличаться от применяемых в 2016 году.

Facebook уверен в появлении модераторов на платформе, сообщил технический директор Facebook Майк Шрепфер газете Welt am Sonntag, передает DW.

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Основной задачей социальной сети перед выборами - защита пользователей от распространения ненависти и пропаганды с помощью искусственного интеллекта.

"Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", - сказал технический директор Facebook.

Последние несколько лет Facebook стал фигурантом ряда скандалов с утечкой данных, в частности в передаче данных для Cambridge Analytica.