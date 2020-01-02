Facebook и Reuters будут учить защищаться от фейков

Онлайн-курс для защиты от фейков от Facebook и Reuters - бесплатный Фото: glavcom.ua

Соцсеть Facebook и международное информагентство Reuters разработали бесплатный онлайн-курс об опровержении фейков.

Посмотреть полный курс можно на сайте Reuters.

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"Этот курс опирается на наш опыт, чтобы показать реальные примеры, гипотетические случаи и дать понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций", - сообщают авторы курса.

Онлайн-инструкция разделена на три части и содержит примеры видеофейков. Первая - как манипулируют прессой? Вторая - в чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа? Третья - как редакции могут защититься от манипуляций?

Украинский законопроект о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он будет представлен для публичного обсуждения в начале января.