ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства

 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 531
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2223
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1854
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1512
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 333
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1071
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2394
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 648
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
9
3
3
24
3
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
В космосе столкнулись два спутника
В космосе столкнулись два спутника
Родился рекордсмен по количеству патентов
Родился рекордсмен по количеству патентов
Почти Земля: показали лучшие снимки марсохода Curiosity за 8 лет
Почти Земля: показали лучшие снимки марсохода Curiosity за 8 лет
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Видео
Все видео
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1512
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 999
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1719
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 396
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 01:12

ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства

  Комментировать
ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства
Украина подписала соглашение о выделении ЕС 25 млн евро на цифровые технологии.Фото: Главком

На мобильное приложение "Дия" потратят часть средств, полученных от Евросоюза на техническую помощь.

"Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации ... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Федоров рассказал, что эти средства потратят на приложение "Дия" и реализацию портала "Действие"; оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;
улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними; развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественный связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности; внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

"Напомню, что на реализацию приложении Дия, пользователями которого за 5 дней стали более 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего", написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев присоединились к "Дія"

Ранее Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 млн евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики в Украине.

6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 39792
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 28737
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 21421
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 13897
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7
 1 Просмотров: 9639
Технологии
Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови
Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови Просмотров: 306
Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские
Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские Просмотров: 630
Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты
Маск призвал пользователей Facebook удалить аккаунты Просмотров: 4455
Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу
Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу Просмотров: 162
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове
9
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
10
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
3
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 128
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua