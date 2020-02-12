ЕС выделил Украине 25 млн евро: куда пойдут средства

Украина подписала соглашение о выделении ЕС 25 млн евро на цифровые технологии.Фото: Главком

На мобильное приложение "Дия" потратят часть средств, полученных от Евросоюза на техническую помощь.

"Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации ... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Федоров рассказал, что эти средства потратят на приложение "Дия" и реализацию портала "Действие"; оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;

улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними; развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественный связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности; внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

"Напомню, что на реализацию приложении Дия, пользователями которого за 5 дней стали более 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего", написал министр.

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Ранее Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 млн евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики в Украине.

6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.