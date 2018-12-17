Что подарить парню на Новый год

Автор: iPhones Беспроводные наушники могут быть внутренние и внешние

Gazeta.ua подготовила подборку электронных гаджетов для мужчин.

1. Квадрокоптер

Устройство - хороший подарок как для начинающих, так и для опытных любителей радиоуправляемой авиатехники. Гаджеты с встроенной камерой могут снимать фото и видео. Записанное хранят на SD карту. Управлять аппаратами можно с помощью планшета, смартфона, лэптопа. Связь поддерживается через wi fi.

Автор: Infocopter Устройства делят на четыре категории - профессиональные, развлекательные, детские и селф-дроны.

Устройства делят на четыре категории - профессиональные, развлекательные, детские и селф-дроны. Профессиональные - самые дорогие. Снимают в разрешении 4К, ведут онлайн-трансляции, долго находятся в воздухе. Развлекательные и детские дроны - бюджете. Имеют камеры, но они не годятся для профессионального использования. Селф-дроны имеют малые размеры. Делают фото и видео человека. Учитывая использование и выбирают квадрокоптер.

Также стоит обратить внимание радиус, скорость, высоту и длину полета.

Самые дешевые устройства на радиоуправлении стоят от 700 грн.

2. Экшн-камера

Для любителей фото и видеосъемки такое устройство пригодится. Съемка в формате Full HD сделает видео максимально обьемным и реалистичными. С помощью устройства можно запечатлеть лучшие мгновения жизни во время занятия спортом, в путешествии, воздухе и глубоко под водой.

Автор: Look At Me Съемка в формате Full HD сделает видео максимально обьменимы.

Стоит выбирать устройство, минимальное разрешение которого - 1920х1080 пикселей (Full HD). Оптимальный вариант с углом обзора 120-170 градусов и 60 кадрами в секунду. Емкость аккумулятора зависит от модели и частоты использования. Дополнительно покупают карты памяти, селф-моноподы, водонепроницаемые боксы и различные крепления: на велосипед, шлем или парашют.

Стоимость самого дешевого устройства - от 600 грн.

3. 3D-ручка

Канцелярский аксессуар подойдет не только для детей, но и для взрослых. Это находка для художников-декораторов, конструкторов, дизайнеров интерьера и архитекторов. Подарок удивит даже далекого от творчества человека, ведь ручка навсегда изменит представление о рисования.

Благодаря такой технологической новинке можно создавать объемные изделия вручную. Ручка дает возможность рисовать специальными материалами (нитками пластика или фотополимерами) прямо в воздухе, формируя готовый объект.

Автор: YouTube Ручка дает возможность рисовать специальными материалами прямо в воздухе.

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При покупке 3D-ручки следует обращать внимание на ее размер и удобство использования, диаметр сопла, емкость аккумулятора.

Аксессуар стоит от 650 грн.

4. Док-станция для беспроводной зарядки

Аккумулятор - отличный подарок для деловых людей и тех, кто работает в офисе. Док-станции - зарядка, имеют разный дизайн. Именно поэтому станут украшением любого рабочего стола. Гаджет может заряжать до трех устройств одновременно. Предназначена и для смартфонов на базе IOS и Android, и для "умных" часов и планшетов.

Телефон не надо присоединять проволокой к зарядке. При установке смартфон подключается к USB-порту и заряжается.

Автор: Stylus Телефон не надо присоединять проволокой к зарядке.

Выбирая гаджет, следует обращать внимание на выходная мощность тока. Она должна соответствовать требованиям смартфона. Если напряжение будет слишком высоким, есть риск сжечь USB-порт и контроллеры зарядки.

Стоимость девайса стартует от 600 грн.

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5. Беспроводные наушники

Аксессуар станет хорошим подарком, ведь идеально подходят для прослушивания любимых треков во время ходьбы, бега или занятий танцами. Они не имеют шнуров, контактирующих с телефоном через Bluetooth и не выпадают из уха благодаря своей конструкции. Когда кто-то позвонит, стоит только нажать на кнопку и ответить на вызов. Заряда хватает для прослушивания музыки от 2 до 4 ч.

Автор: iPhones Беспроводные наушники могут быть внутренние и внешние

Беспроводные наушники могут быть внутренние и внешние. Первые "капли" вставляют в ухо. Они легкие, но имеют низкую емкость аккумулятора. Вторые - накладывают на уши и фиксируют с помощью обруча. Они качественнее звучат.

Наушники стоят от 550 грн.

В Украине День святого Николая ежегодно отмечают 19 декабря. В этот день с нетерпением ждут взрослые и дети. Взрослые чтят память Чудотворца. Утром идут в церковь на праздничную службу. Дети верят в чудо и накануне пишут письма Николая со своими пожеланиями. Он приходит к каждому в ночь на 19 декабря и кладет под подушку подарки.