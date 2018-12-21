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пятница, 21 декабря 2018 18:25

Apple возвращает iPad mini

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Apple возвращает iPad mini
Возвращается iPad mini Фото: iPhones.ru

Компания Apple выпустит планшет iPad mini.

Устройство не получало обновлений с 2015-го, рассказывает Новое время.

Модель iPad mini-2015 можно купить и сейчас в конфигурации на 128 ГБ.

Ранее информация о планшете пятого поколения появилась в отчете аналитика Мин-Чи Куо, который заявил, что модель выйдет в конце 2018 или начале 2019 года. Сегодня китайские СМИ сообщили, что устройство может поступить в массовое производство до конца декабря. Это предусматривает запуск в первые пару месяцев 2019-го.

Для поклонников форм-фактора iPad mini пока не ясно, чего ожидать от iPad mini-5. Куо ранее уверял, что гаджет получит дешевый экран и процессор. Китайский источник соглашается с этим, называя устройство "недорогим".

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Apple продает iPad mini только в 128-Гб модели по цене от $ 399, но у компании есть достаточно возможностей для снижения цены.

Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s. Мощнее, чем iPhone XS Max. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти, хотя сейчас существуют телефоны максимум с 10 ГБ.

Новинка будет доступна в 2 версиях: стандартной с процессором среднего уровня Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, и флагманской - с топовым Snapdragon 845 и 12 ГБ ОЗУ под брендом Ferrari, пишет gizmochina.com.

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21
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