Apple удалит связанные с вейпингом приложения

С App Store исчезнут связанные с вейпом приложения Фото: AppleInsider.ru

Компания Apple удалит из App Store 181 приложение, связанное с курением вейпу.

В Apple обеспокоены ущербом, который вызывают электронные сигареты, сообщает Axios.

Компания удалит приложения, с помощью которых пользователи могут управлять температурой и подсветкой вейпов. Также исчезнут специализированные соцсети и чаты, где они общались и читали новости об электронных сигаретах.

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Решение было принято после того, как 14 ноября Центр контроля и профилактики заболеваний США опубликовал отчет с данными о смерти 42 американцев. Причиной смерти назвали болезнь легких, связанную с курением электронных сигарет.

Все люди, которые уже установили такие программы, смогут и в дальнейшем ими пользоваться.

В Администрации президента США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года.