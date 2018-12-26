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среда, 26 декабря 2018 09:26

Apple планирует выпустить новый смартфон

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Apple планирует выпустить новый смартфон
Правда, свою новинку Apple должна представить только в 2020 году.Фото: www.ixbt.com

Известный китайский инсайдер Ice universe заявил, что Apple готовит выпуск нового смартфона без "моноброви".

Зато селф-камеру спрячут в дырке на экране, - пишет ixbt.com.

Новый iPhone 5G получит так называемый "дырявый дисплей". Именно такие "дырявые" смартфоны уже представила Samsung - под названием Galaxy A8s и Huawei - Honor View20. Как известно, эти устройства работают на базе Android.

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Правда, свою новинку Apple должна представить только в 2020 году.

При этом в 2019 же году пользователи увидят новые iPhone с привычными "челкой" и системой камер TrueDepth для распознавания лиц пользователей.

Компания Apple выпустит планшет iPad mini.

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