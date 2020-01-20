Amazon позволит рассчитываться ладонью

Отпечаток ладони человека будут связывать с его аккаунтом в банке Фото: PCWorld

Компания Amazon разрабатывает новую технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью вместо наличных или карты.

Сейчас она создает терминалы оформления заказов. Они будут связывать отпечаток ладони человека с его аккаунтом в банке, сообщает The Wall Street Journal.

Чтобы это реализовать, нужно сначала просканировать ладонь. Устройство должно запомнить текстуру кожи, неровности и вены.

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Вся биометрическая информация и история покупок пользователей будет храниться на облаке Amazon.

Такие терминалы планируют разместить в заведениях быстрого питания, кафе и других местах с большым потоком людей.

Технологией заинтересовались компании Mastercard, Visa, JPMorgan, Wells Fargo и Synchrony Financial.

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