Украинцы создали приложение, заменяющее лицо GIF-анимацией

Украинское приложение Doublicat заменяет лицо благодаря искусственному интеллекту Фото: Product Hunt

Украинская компания RefaceAI запустила новое приложение Doublicat, использующее технологию deepfake для замены лиц на изображении.

Для запуска программы необходимо загрузить в приложение свое cелфи и выбрать анимацию. Сейчас оно доступно на Android и iOS, сообщает doublicat.com.

Пользователи могут создавать коллекции персонализированных мемов, публиковать deepfake-сториз и раскручивать свои блоги и соцсети благодаря созданному контенту.

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"Мы используем гифки в нашей ежедневной коммуникации - они позволяют нам выражать эмоции и креативность. Именно эта идея лежит в основе Doublicat. Мы верим, что за персонализацией контента будущее и наша технология - важная его часть", - рассказал представитель разработчика Иван Алцибеев.

Приложение полностью основано на искусственном интеллекте. В его основе лежит метод машинного обучения - GAN. Он помогает делать гифкы максимально реалистичными.

"Функционал deepfake более персонализированный и интерактивный, чем маски Snapchat и Instagram. Мы хотим воплотить то, что раньше казалось невозможным - позволить каждому стать героем любимой видеоигры или персонажем из сериала Netflix ", - говорит соучредитель компании Роман Могильный.

RefaceAI основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. Сначала команда совершенствовала навыки машинного обучения, начиная с анализа тональности и работы с текстовой семантикой, заканчивая визуальным контентом.