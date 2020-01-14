Украинцы создали приложение, заменяющее лицо GIF-анимацией

 
Ексклюзивы
1/5
Без своего кинематографа Украина не будет успешной - Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной - Филипп Ильенко
Просмотров: 99
Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 324
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 441
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1917
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2439
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3798
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17244
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
3
14
20
9
4
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Видео
Все видео
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2448
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1980
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3843
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 792
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 12:28

Украинцы создали приложение, заменяющее лицо GIF-анимацией

  Комментировать
Украинцы создали приложение, заменяющее лицо GIF-анимацией
Украинское приложение Doublicat заменяет лицо благодаря искусственному интеллекту Фото: Product Hunt

Украинская компания RefaceAI запустила новое приложение Doublicat, использующее технологию deepfake для замены лиц на изображении.

Для запуска программы необходимо загрузить в приложение свое cелфи и выбрать анимацию. Сейчас оно доступно на Android и iOS, сообщает doublicat.com.

Пользователи могут создавать коллекции персонализированных мемов, публиковать deepfake-сториз и раскручивать свои блоги и соцсети благодаря созданному контенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

"Мы используем гифки в нашей ежедневной коммуникации - они позволяют нам выражать эмоции и креативность. Именно эта идея лежит в основе Doublicat. Мы верим, что за персонализацией контента будущее и наша технология - важная его часть", - рассказал представитель разработчика Иван Алцибеев.

Приложение полностью основано на искусственном интеллекте. В его основе лежит метод машинного обучения - GAN. Он помогает делать гифкы максимально реалистичными.

"Функционал deepfake более персонализированный и интерактивный, чем маски Snapchat и Instagram. Мы хотим воплотить то, что раньше казалось невозможным - позволить каждому стать героем любимой видеоигры или персонажем из сериала Netflix ", - говорит соучредитель компании Роман Могильный.

RefaceAI основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. Сначала команда совершенствовала навыки машинного обучения, начиная с анализа тональности и работы с текстовой семантикой, заканчивая визуальным контентом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы создали приложение, заменяющее лицо GIF-анимацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Часы Судного дня переводили 24 раза

Президенты США, Украины и РФ сделали общее заявление

Заработало самое мощное информагентство в Украине

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и ванны: первое кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 19008
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 18405
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 16830
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 10629
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 8487
Програмы
Windows будут обновлять реже
Windows будут обновлять реже Просмотров: 558
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
 Просмотров: 783
В YouTube новые правила относительно детского контента
В YouTube новые правила относительно детского контента Просмотров: 306
WhatsApp прекращает работу на многих смартфонах
WhatsApp прекращает работу на многих смартфонах Просмотров: 1143
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1619
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua