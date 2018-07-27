Акции Twitter рухнули - назвали причину

Twitter потерял 18% стоимости акций.
Количество ежемесячных пользователей социальной сети уменьшилась на 1 млн за последний квартал, передает "ВВС.Украина".
"Соцсеть последнее время активно удаляла фейковые аккаунты, через которые могли осуществлять манипуляции. Это и привело к падению количества пользователей, которое продолжится и в дальнейшем", - говорит руководитель компании Джек Дорси.
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В то же время, доходы Twitter от рекламы выросли в прошлом квартале, достигнув $ 100 млн.
Регистрация в Twitter станет сложнее. Так разработчики хотят защитить социальную сеть от ботов и недобросовестных пользователей. Теперь для подтверждения регистрации нового аккаунта нужно будет использовать e-mail и телефон.
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