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среда, 17 июля 2019 17:41

82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского

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82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
"Слуга народа" имеет 82% из всех политических постов в Instagram Фото: АиФ-Украина

"Слугу народа" чаще всех партий вспоминают в постах в социальной сети Instagram.

Такую информацию сообщили во время презентации результатов исследования "Соцсети о #выборах: за что голосуют фейсбук, инстаграм и вконтакте", передает Укринформ.

"82% всех уникальных Instagram-постов - именно о партии "Слуга народа", тогда как "Европейскую солидарность" которая на 2-м месте, вспоминают лишь в 17% постов о выборах. Интересный тренд: значительную часть "хештег- империи" сторонников Зеленского занимают хэштеги "Квартала - 95". Это был один из ключей успеха Зе-кампании переманивание аудитории Квартала в политический проект Зеленского, миграция "развлекательной" аудитории в "электоральную", - сказал в главный редактор онлайн-платформы UkraineWorld Владимир Ермоленко.

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В VK критика к Зеленскому возросла. Самые популярные посты в сети пророчат провал партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

"Еще в нашем прошлом отчете мы показали, что VK после санкций стала зоной жесткой российской пропаганды. Нынешний этап исследования этот вывод еще раз подтверждает", - добавил Ермоленко.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" до середины июня упоминается лишь в 5% Instagram-постов, касающихся выборов. Такой низкий результат объясняют поздним стартом официальной кампании партии.

Аудитория VK высмеивает и не любит ни одной украинской партии, в частности пророссийских. Негативное отношение к политикам побеждает и в Facebook.

Исследование провели совместно с аналитической компанией Singularex в рамках инициативы общественной организации "Интерньюс-Украина" - UkraineWorld. С помощью Neutral Networks и методов Artificial Intelligence аналитики исследовали 5,6 млн постов пользователей, которые обозначили Украину как страну своего проживания, за период 1 мая - 17 июня 2019.

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