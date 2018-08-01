5 самых известных технофестивалей мира: где и когда

Робот София. Фото: nv.ua

В мире ежедневно происходит много культурных и художественных событий: в прокат выходят фильмы, проходят концерты звезд, открываются выставки и перфомансы. Эти мероприятия известны во всем мире, собирают много посетителей, зрителей и слушателей.

Впрочем, в мире происходит немало событий, которые не уступят самым драйвовым выступлениям звезд шоу-бизнеса. В частности, различные научно-технические фестивали. Некоторые из них известны везде, некоторые - менее популярны.

Gazeta.ua предлагает подборку самых интересных научно-технических фестивалей со всего мира.

Interpipe TechFest

Главное инженерное шоу Украины, которое пройдет в Днепре 15-16 сентября.

Interpipe TechFest - это единственное место в нашей стране, где можно своими руками потрогать оборудования космической ракеты и авиационные двигатели. В рамках Interpipe TechFest 2018 состоится выставка-презентация научно-популярных книг Dnepr Book Show. Фанаты Lego соберут сразу несколько легендарных объектов - Hogwarts Land и героев Marvel.

В прошлом году на мероприятии представили масштабную зону LEGO. Посетители приняли участие в строительстве легендарных объектов киноэпопеи "Звездные войны" - Звезды Смерти, R2D2, имперского штурмовика и корабля повстанцев X-WING. Для строительства использовали 200 тыс. Кубиков.

CES

Consumer Electronics Show технологическая выставка, на которой крупные компании и малоизвестные стартапы показывают новые продукты. Состоится 8-11 января в 2019 году в Лас-Вегасе.

Повышенный интерес к мероприятию вызвал робот София от компании Hanson Robotics. Его увидели почти 200 тыс. человек.

София может поддерживать несложные беседы с людьми. На ее лице отражается до 60 различных эмоций. В прошлом году София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом. Инженеры научили робота не только ходить, но и танцевать.

Hannover Messe

Одна из крупнейших промышленных выставок состоится с 1 по 5 апреля 2019-м году.

Мероприятие проводят в немецком Ганновере с 1947 года. На выставке ежегодно представляют около 6 тыс. различных экспонатов. Мероприятие посещают до 200 тыс. Посетителей.

Hannover Messe охватывает автомобильную промышленность, нанотехнологии, телекоммуникации, электронику и тому подобное. К примеру, в 2015-м итальянские изобретатели представили робота-пианиста - Teotronico. Он имеет 19 пальцев, которые позволяют играть быстрее людей.

World Science Festival

Всемирный фестиваль науки состоится в мае 2019 году в Нью-Йорке. Главная цель мероприятия - заинтересовать общество наукой, показать, что она интересна.

Во время мероприятия проводят различные перфомансы. Так, на прошлой World Science Festival на Манхэттене прохожие видели 12 тонный аквариум. Экспонат назвали Ноloscenes. В большой аквариум заполнен водой погрузили артиста. Он выполняет повседневные домашние дела. Вода в аквариуме находится в движении: постепенно опорожняет аквариум и снова наполняет его.

Ноloscenes - это метафора, отражающая последствия наводнения к глобальному потеплению.

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London TechWeek

Наибольший технологический фестиваль в Англии. Состоится 10-16 июня 2019 в столице Великобритании.

Мероприятие посвящено влияния технологий на промышленность и общество. В прошлом году основными темами техфесту были "Бизнес", "Кибербезопасность", "Диджитал трансформации", "Инновации", "Люди и навыки", "Социальный сектор" и "Стартапы". Мероприятие посетили более 15 тыс. человек.

Главное событие следующего фестиваля - выставка TechXLR8. На ней можно ознакомиться с последними новинками AR и VR технологий, IoT, 5G, решениями в сфере смарт-транспорта и мобильности.

Южнокорейский бренд Samsung презентировал на выставке CES 2018 новые электронные устройства. Это - три три устройства от экспериментальной лаборатории C-Lab. Это - акустическая система S-Ray, гарнитура для людей с плохим зрением Relumino и фитнес-трекер GoBreath.