$ 3 млн за новости: Facebook предложила СМИ деньги за размещение их новостей в соцсети

Facebook предлагает $ 3 млн СМИ за размещение их новостей в соцсети Фото: Reuters

Предложение от социальной сети получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg и Dow Jones, являющийся издателем The Wall Street Journal.

Facebook хочет заплатить $ 3 американским изданием в год за лицензию на публикацию их контента в новом новостном разделе социальной сети, передает The Wall Street Journal.

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Facebook предлагает изданием самостоятельно выбрать, как будут размещать их материалы - непосредственно в соцсети или в виде заголовков с ссылками на сайт издания.

Сейчас неизвестно ли отказались СМИ или дали согласие на такое предложение.

Марк Цукерберг анонсировал появление нового раздела в январе 2019 года. Он заявил, что планирует распространять качественные новости. Его запуск ожидается весной.