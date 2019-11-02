Животные-модели: "котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать"

Автор книг для детей Гарри Уиттер Фрис стал известен благодаря снимкам домашних животных в костюмах.

Карьера Фриса как фотографа началась в 1906 году, когда бумажная шляпа, подготовленная для дня рождения, упала на голову котенку и Фрис сделал свою первую фотографию животного в одежде. Снимок он продал производителю открыток, который заказал еще больше подобных картинок.

Большую часть одежды и аксессуаров для животных создавала мать Фриса. Для удержания поз использовались вилки и спицы. Фриса обвиняли в жестокости к животным. Но фотограф отвергал все обвинения, объясняя, что его фотографии стали возможными только благодаря "внимательной, неизменной доброте со стороны фотографа".

Животных для фотографий Фрис брал у соседей, друзей и из зоомагазинов — все использованные котята и щенки должны были быть не старше 3-х месяцев, самый лучший возраст моделей — от шести до десяти недель.

Чтобы привлечь внимание котят, Фрис использовал движущиеся объекты. Важно, чтобы в комнате не было ни одной мухи, которые отвлекали котят. Собаки же лучше реагировали на звук, поэтому приходилось удалять от места съемки лающих собак.

Легче всего было фотографировать в костюмах кроликов. Они могли сидеть, не меняя позы, целую минуту, но во многих человеческих ролях они, по мнению Фриса, не были хороши. Щенят было сложнее фотографировать, чем котят, а наиболее сложными объектами для фотографий были свиньи. По словам Фриса, они только закрывали глаза и визжали во время съемки. Любимыми моделями Фриса были котята, по его мнению, они — самые способные из животных-актеров.

Фотографирование животных было довольно нервирующим и однообразным занятием, поэтому съемкой Фрис занимался на протяжении трех месяцев в году, а остальное время отдыхал, писал детские книги и придумывал новые идеи.

Его фотографии широко репродуцировались в открытках, рекламах, журналах и в детских книгах. Часто снимки сопровождались короткими рассказами, которые писал сам Фрис.

Несмотря на успешную карьеру, Гарри Уиттер Фрис умер в бедности. Страдал от рака и покончил жизнь самоубийством в 1953 году. Был похоронен в безымянной могиле на кладбище Клирвотер (Флорида). Его фотографии хранятся в архивах Библиотеки Конгресса.

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